Барти: Мне еще предстоит много работы

Австралийская теннисисткапрокомментировала свою победу в женском одиночном разряде Australian Open.

«Мне еще предстоит много работы. Если честно, я не чувствую, что должна стоять рядом с великими чемпионками нашего спорта. Я все еще учусь и оттачиваю свое мастерство.

Очень здорово, что я добилась стабильности на всех кортах. Это было одной из главных задач, которую поставил мой бывший тренер. И теперь выиграть "Шлемы" на всех покрытиях просто потрясающе. Я никогда не думала, что у меня такое получится», — приводит слова Барти сайт WTA.

Напомним, что в финале Барти победила американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2).