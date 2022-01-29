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    Барти: Мне еще предстоит много работы

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open
    Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свою победу в женском одиночном разряде Australian Open.

    Эшли Барти
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    Эшли Барти

    «Мне еще предстоит много работы. Если честно, я не чувствую, что должна стоять рядом с великими чемпионками нашего спорта. Я все еще учусь и оттачиваю свое мастерство.

    Очень здорово, что я добилась стабильности на всех кортах. Это было одной из главных задач, которую поставил мой бывший тренер. И теперь выиграть "Шлемы" на всех покрытиях просто потрясающе. Я никогда не думала, что у меня такое получится», — приводит слова Барти сайт WTA.

    Напомним, что в финале Барти победила американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

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