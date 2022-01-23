Барти обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open

Эшли Барти Фото: globallookpress.com
В матче четвертого круга первая ракетка мира одержала победу над американкой Амандой Анисимовой со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Эшли за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
В этой игре Барти впервые за семь матчей проиграла гейм на своей подаче. На текущем турнире австралийская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
Следующей соперницей Барти станет американка Джессика Пегула.