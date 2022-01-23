Барти обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open

Австралийкавышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче четвертого круга первая ракетка мира одержала победу над американкой Амандой Анисимовой со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Эшли за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

В этой игре Барти впервые за семь матчей проиграла гейм на своей подаче. На текущем турнире австралийская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

Следующей соперницей Барти станет американка Джессика Пегула.