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    Барти обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA
    Австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Эшли Барти
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    Эшли Барти

    В матче четвертого круга первая ракетка мира одержала победу над американкой Амандой Анисимовой со счетом 6:4, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

    Эшли за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

    В этой игре Барти впервые за семь матчей проиграла гейм на своей подаче. На текущем турнире австралийская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    Следующей соперницей Барти станет американка Джессика Пегула.

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