Павлюченкова продолжает выступление на Открытом чемпионата Австралии

вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка во втором круге переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:2, 6:2

За 1 час 9 минут матча 30-летняя Павлюченкова выполнила три эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 37-летняя Стосур один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 5:5.

В третьем круге россиянка сыграет с румынкой Сораной Кирстя, которая ранее обыграла словачку Кристину Кучов (6:2, 6:4).