Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Белорускауспешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче первого круга вторая ракетка мира одержала волевую победу над австралийкой Сторм Сандерс — 5:7, 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.

Арина за это время выполнила 7 подач навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

В двух предыдущих матчах, в которых она проиграла, у Соболенко тоже были проблемы на своей подаче. В общей сложности она допустила 39 двойных ошибок.

Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Ван Синью.