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    Соболенко вышла во второй круг Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA
    Белоруска Арина Соболенко успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    В матче первого круга вторая ракетка мира одержала волевую победу над австралийкой Сторм Сандерс — 5:7, 6:3, 6:2.

    Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.

    Арина за это время выполнила 7 подач навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

    В двух предыдущих матчах, в которых она проиграла, у Соболенко тоже были проблемы на своей подаче. В общей сложности она допустила 39 двойных ошибок.

    Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Ван Синью.

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