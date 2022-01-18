Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
В матче первого круга вторая ракетка мира одержала волевую победу над австралийкой Сторм Сандерс — 5:7, 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.
Арина за это время выполнила 7 подач навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.
В двух предыдущих матчах, в которых она проиграла, у Соболенко тоже были проблемы на своей подаче. В общей сложности она допустила 39 двойных ошибок.
Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Ван Синью.