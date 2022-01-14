Премьер Австралии о повторной отмене визы Джоковича: Это отвечало общественным интересам

Премьер-министр Австралиипрокомментировал решение министра иммиграцииповторно аннулировать визу, который прибыл в страну без прививки от коронавируса.

«Я заметил решение министра иммиграции в отношении визы господина Новака Джоковича. Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка — на том основании, что это отвечало общественным интересам.

Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика — одна из самых сильных, а уровень вакцинации — один из самых высоких.

Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии.

Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев», — приводит слова Моррисона ABC.

В начале недели Джокович выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения по аннулированию визы. Но уже через несколько дней министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение о депортации серба.

В случае депортации Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии, который стартует в понедельник, 17 января. Кроме того, ему грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.