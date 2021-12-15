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    Рублев о том, в чем хочет прибавить: В психологии, все решает психология

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв ATP
    Пятая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, в чем хочет прибавить в новом сезоне.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Россиянин описывает себя как «эмоционального человека» и ищет способы стать морально сильнее, чтобы проявить себя наилучшим образом в критические моменты на крупнейших турнирах.

    «Ментальная часть — главное, в конце концов, все сводится к психологической устойчивости

    На таком уровне все зависит от психологии, от умения справляться с давлением, эмоциями, тяжелыми ситуациями.

    Чем лучше ты с ними справляешься, тем лучше будут результаты», — приводит слова Рублева Евроспорт.

    В пятницу на выставочном турнире в Абу-Даби Рублев сыграет с Тэйлором Фрицем или Денисом Шаповаловым.

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