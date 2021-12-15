Рублев о том, в чем хочет прибавить: В психологии, все решает психология

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Россиянин описывает себя как «эмоционального человека» и ищет способы стать морально сильнее, чтобы проявить себя наилучшим образом в критические моменты на крупнейших турнирах.
«Ментальная часть — главное, в конце концов, все сводится к психологической устойчивости
На таком уровне все зависит от психологии, от умения справляться с давлением, эмоциями, тяжелыми ситуациями.
Чем лучше ты с ними справляешься, тем лучше будут результаты», — приводит слова Рублева Евроспорт.
В пятницу на выставочном турнире в Абу-Даби Рублев сыграет с Тэйлором Фрицем или Денисом Шаповаловым.