Рублев о том, в чем хочет прибавить: В психологии, все решает психология

Пятая ракетка мирарассказал, в чем хочет прибавить в новом сезоне.

Россиянин описывает себя как «эмоционального человека» и ищет способы стать морально сильнее, чтобы проявить себя наилучшим образом в критические моменты на крупнейших турнирах.

«Ментальная часть — главное, в конце концов, все сводится к психологической устойчивости

На таком уровне все зависит от психологии, от умения справляться с давлением, эмоциями, тяжелыми ситуациями.

Чем лучше ты с ними справляешься, тем лучше будут результаты», — приводит слова Рублева Евроспорт.

В пятницу на выставочном турнире в Абу-Даби Рублев сыграет с Тэйлором Фрицем или Денисом Шаповаловым.