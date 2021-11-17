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    Рублев: Я слишком часто совершал невынужденные ошибки с легких позиций

    Теннис Андрей Рублёв Новак Джокович  Итоговый чемпионат ATP ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев прокомментировал свое поражение от серба Новака Джоковича (3:6, 2:6) в матче Итогового турнира ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я испытывал разные эмоции по ходу матча: и плохие, и хорошие. В целом поединок получился очень эмоциональным.

    Я ощущал это на себе во время розыгрышей, когда после удачных действий внезапно слишком часто совершал невынужденные ошибки с легких позиций.

    Обычно у меня получается играть хорошо с тех позиций, в которых я сегодня оказывался. К сожалению, я многое упустил. Спешил», — цитирует Рублева Sport24.

    Рублев после двух матчей занимает 2-е место в Зеленой группе, набрав 1 очко. Джокович (2 очка) досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира.

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