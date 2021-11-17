Рублев: Я слишком часто совершал невынужденные ошибки с легких позиций

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
«Я испытывал разные эмоции по ходу матча: и плохие, и хорошие. В целом поединок получился очень эмоциональным.
Я ощущал это на себе во время розыгрышей, когда после удачных действий внезапно слишком часто совершал невынужденные ошибки с легких позиций.
Обычно у меня получается играть хорошо с тех позиций, в которых я сегодня оказывался. К сожалению, я многое упустил. Спешил», — цитирует Рублева Sport24.
Рублев после двух матчей занимает 2-е место в Зеленой группе, набрав 1 очко. Джокович (2 очка) досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира.