Рублев: Я слишком часто совершал невынужденные ошибки с легких позиций

Россиянинпрокомментировал свое поражение от серба(3:6, 2:6) в матче Итогового турнира ATP.

«Я испытывал разные эмоции по ходу матча: и плохие, и хорошие. В целом поединок получился очень эмоциональным.

Я ощущал это на себе во время розыгрышей, когда после удачных действий внезапно слишком часто совершал невынужденные ошибки с легких позиций.

Обычно у меня получается играть хорошо с тех позиций, в которых я сегодня оказывался. К сожалению, я многое упустил. Спешил», — цитирует Рублева Sport24.

Рублев после двух матчей занимает 2-е место в Зеленой группе, набрав 1 очко. Джокович (2 очка) досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира.