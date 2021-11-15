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    Федерер, скорее всего, пропустит Australian Open

    Теннис Роджер Федерер ATP Australian Open Прогнозы на теннис
    Швейцарец Роджер Федерер не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщил тренер 40-летнего теннисиста Иван Любичич.

    Роджер Федерер
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    Роджер Федерер

    Федерер продолжает восстанавливаться после третьей операции на колене, из-за которой досрочно завершил сезон-2021.

    «Шансов очень мало. Роджер пока не восстанавливается. Если он приезжает на турнир, то хочет его выиграть. Его участие в Australian Open маловероятно.

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    • Федереру уже 40 лет, так что нужно иметь терпение. Восстановление проходит уже не так быстро, как раньше.

    Мы с ним разговаривали, и я могу вас уверить — он хочет вернуться в теннис. А когда он решит завершить карьеру, уход не будет внезапным», — приводит слова Любичича Reuters.

    Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

    Ранее стало известно, что вакцинация станет обязательным условием для участия в Australian Open.

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