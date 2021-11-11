Контавейт победила Крейчикову на старте Итогового турнира

Эстонкас победы начала выступление на, стартовавшем в мексиканской Гвадалахаре.

В первом матче группе Теотиуакан эстонская теннисистка за час и 16 минут обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:4.

Контавейт, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, восемь раз подала навылет и взяла два гейма на приеме.

В группе с Контавейт и Крейчиковой также выступают чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса.

Восемь теннисисток разбиты на две группы, каждая сыграет по три матча. По две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал WTA Finals.