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    Контавейт победила Крейчикову на старте Итогового турнира

    Теннис Финал тура WTA WTA Прогнозы на теннис
    Эстонка Анетт Контавейт с победы начала выступление на Итоговом турнире WTA, стартовавшем в мексиканской Гвадалахаре.

    Анетт Контавейт
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    Анетт Контавейт

    В первом матче группе Теотиуакан эстонская теннисистка за час и 16 минут обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:4.

    Контавейт, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, восемь раз подала навылет и взяла два гейма на приеме.

    В группе с Контавейт и Крейчиковой также выступают чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса.

    Восемь теннисисток разбиты на две группы, каждая сыграет по три матча. По две лучшие из каждой группы выйдут в полуфинал WTA Finals.

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