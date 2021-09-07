Джокович вышел в четвертьфинал US Open

Сербвышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче четвертого круга первая ракетка мира одержал волевую победу над американцем Дженсоном Бруксби — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась без двух минут три часа.

Новак выполнил 9 подач навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов.

Джокович выиграл 25-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» и впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open.

Следующим соперником Джоковича станет итальянец Маттео Берреттини.