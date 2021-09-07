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    Джокович вышел в четвертьфинал US Open

    Теннис ATP Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В матче четвертого круга первая ракетка мира одержал волевую победу над американцем Дженсоном Бруксби — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

    Встреча продолжалась без двух минут три часа.

    Новак выполнил 9 подач навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов.

    Джокович выиграл 25-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» и впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open.

    Следующим соперником Джоковича станет итальянец Маттео Берреттини.

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