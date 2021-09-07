Джокович вышел в четвертьфинал US Open

Новак Джокович Фото: twitter.com/usopen
В матче четвертого круга первая ракетка мира одержал волевую победу над американцем Дженсоном Бруксби — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась без двух минут три часа.
Новак выполнил 9 подач навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов.
Джокович выиграл 25-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» и впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open.
Следующим соперником Джоковича станет итальянец Маттео Берреттини.
Feeling elite. 🎱 pic.twitter.com/OBjsXL6YyG— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021