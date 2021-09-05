US Open. Медведев сыграет с Эвансом, Павлюченкова прошла Грачеву

В воскресенье, 5 сентября, пройдут матчи третьего круга US Open.

Мужчины

Александр Зверев (Германия, 4) — Джек Сок (США, WC) — 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 отказ Сока

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг US Open.

Четвертая ракетка мира в третьем круге встречался с Джеком Соком из США. Американец отказался от продолжения встречи при счете 3:6, 6:2, 6:3, 2:1.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

В следующем круге Зверев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Женщины

Эшли Барти (Австралия) — Шелби Роджерс (США) — 2:6, 6:1, 6:7 (5:7)

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

В третьем круге она сенсационно уступила американке, 43-й ракетке мира Шелби Роджерс со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. Австралийка сделала 6 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8. У американки 3 подачи навылет и одна ошибка на второй подаче, а также 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертом круге Роджерс сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — Варвара Грачева (Россия) — 6:1, 6:4

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге US Open обыграла соотечественницу Варвару Грачеву со счетом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 41 минуту.

Павлюченкова сделала 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 17. На счету Грачевой ни одной подачи навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге.