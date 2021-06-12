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    Павлюченкова назвала себя «мертвой» в последнем розыгрыше финала «Ролан Гаррос»

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    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после поражения от чешки Барборы Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6) в финале «Ролан Гаррос».

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    «С самого детства я готовила речь на тот случай, если окажусь в такой ситуации. Но сейчас у меня нет слов. Я забыла все, что приготовила.В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Я получила много поддержки, и это очень много для меня значит — особенно в такие тяжелые времена.

    Очень хочу поблагодарить родителей и брата, который приехал со мной. Без них меня бы здесь не было. Пару недель назад брат мне сказал, что мы обязательно добьемся чего-то большого. Я сказала, что пока не готова, что мне нужно время. Но через пару недель я оказалась в финале "Ролан Гаррос". Спасибо за то, что верил в меня и подталкивал.

    Огромное спасибо друзьям, которые сделали мне сюрприз и прилетели со всего мира. Не знаю, может, они решили, что это будет мой единственный финал, поэтому приехали. Наверное, подумали, что сейчас или никогда. Но в любом случае спасибо. Такая поддержка очень много для меня значит — даже больше трофея.

    И, конечно, поздравляю Барбору. Не знаю, как тебе хватает смелости и сил играть и в одиночке, и в паре. Потому что я в последнем розыгрыше уже была мертвой. Так что ты молодец, удачи завтра в паре», — сказала Павлюченкова на церемонии награждения.

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