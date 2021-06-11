Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Грекстал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

В полуфинале 22-летний греческий теннисист за 3 часа и 40 минут обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

Циципас сделал восемь эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах из 14.

На счету Зверева — 11 эйсов, семь двойных и три успешных брейк-пойнта из шести.

Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

Для Циципаса это первый финал «Большого шлема» в карьере.