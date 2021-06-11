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    Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»

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    Грек Стефанос Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    В полуфинале 22-летний греческий теннисист за 3 часа и 40 минут обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

    Циципас сделал восемь эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах из 14.

    На счету Зверева — 11 эйсов, семь двойных и три успешных брейк-пойнта из шести.

    Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

    Для Циципаса это первый финал «Большого шлема» в карьере.

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