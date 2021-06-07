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    Джокович отыгрался с 0:2 по сетам и обыграл Музетти

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    Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В поединке четвертого раунда первый номер посева обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

    Две стартовые партии Новак уступил на тай-брейках — 6:7 (7:9), 6:7 (2:7). В третьей и четвертой он уже полностью доминировал — 6:1, 6:0.

    В решающем сете при счете 4:0 в пользу Джоковича итальянец отказался от продолжения борьбы. Вероятно, он получил травму паха.

    Встреча продолжалась три с половиной часа. Джокович выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-поинтов из 9. На счету Музетти 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 4.

    За выход в полуфинал серб поборется с другим итальянцем Маттео Берреттини, который в четвертом круге отдыхает в связи со снятием Роджера Федерера.

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