Джокович отыгрался с 0:2 по сетам и обыграл Музетти

Сербский теннисиствышел в четвертьфинал грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

В поединке четвертого раунда первый номер посева обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Две стартовые партии Новак уступил на тай-брейках — 6:7 (7:9), 6:7 (2:7). В третьей и четвертой он уже полностью доминировал — 6:1, 6:0.

В решающем сете при счете 4:0 в пользу Джоковича итальянец отказался от продолжения борьбы. Вероятно, он получил травму паха.

Встреча продолжалась три с половиной часа. Джокович выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-поинтов из 9. На счету Музетти 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 4.

За выход в полуфинал серб поборется с другим итальянцем Маттео Берреттини, который в четвертом круге отдыхает в связи со снятием Роджера Федерера.