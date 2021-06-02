Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаИгра без нападающего — главная ошибка Пепа. Кто мог бы ее исправить?
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 17:19
    • «Динамо» подписало новый контракт с полузащитником
  • 17:06
    • Разин, Хартли и Никитин — номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ
  • 16:35
    • Четыре россиянина выставили свои кандидатуры на драфт НБА 2021 года
  • 16:17
    • Кудерметова прекратила борьбу на «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Кудерметова прекратила борьбу на «Ролан Гаррос»

    Теннис Ролан Гаррос WTA Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».

    Вероника Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова

    В поединке второго раунда россиянка уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7.

    Встреча продолжалась почти три часа. В решающей партии Вероника вела 5:1, но растеряла все преимущество.

    Кудерметова выполнила 4 эйса, не реализовала 2 матчбола, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

    Синякова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-поинтов.

    За выход в четвертый круг Синякова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли сборной Англии выполнить план по результативности?
  • Англия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Поможет ли Германии в матче с Данией возвращение Мюллера и Хуммельса?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Как пройдет возвращение Бензема в сборную Франции?
  • Франция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры