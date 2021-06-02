Кудерметова прекратила борьбу на «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткане смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».

В поединке второго раунда россиянка уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7.

Встреча продолжалась почти три часа. В решающей партии Вероника вела 5:1, но растеряла все преимущество.

Кудерметова выполнила 4 эйса, не реализовала 2 матчбола, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

Синякова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-поинтов.

За выход в четвертый круг Синякова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.