«Ролан Гаррос». Карацев вышел во второй круг, Надаль сыграет с Попыриным

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В третий день «Ролан Гаррос» завершатся матчи первого круга у мужчин и женщин.

Мужчины

Аслан Карацев (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:4, 6:4

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл американца Дженсона Бруксби в своем стартовом матче на «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась два часа, завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

На счету Бруксби 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 1.

Соперником Карацева в следующем раунде станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).

Женщины

Маргарита Гаспарян (Россия) — Энн Ли (США) — 0:6, 1:6

Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в эти дни в Париже.

В стартовом матче 100-я ракетка мира проиграла американке Энн Ли — 0:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте всего лишь 46 минут.

Гаспарян за это время совершила 5 двойных ошибок и позволила сопернице реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в третий раунд Ли поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

Элина Свитолина (Украина) — Осеан Бабель (Франция) — 6:2, 7:5

В матче первого круга «Ролан Гаррос» украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла 17-летнюю француженку Осеан Бабель со счетом 6:2, 7:5.

Свитолина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинта из 14.

На счету Бабель 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 4.

В следующем раунде Свитолину ждет встреча с представительницей США Энн Ли.