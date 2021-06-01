Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ролан Гаррос». Карацев вышел во второй круг, Надаль сыграет с Попыриным

    Обзор событий третьего дня Открытого чемпионата Франции по теннису

    Теннис Ролан Гаррос ATP WTA Маргарита Гаспарян Элина Свитолина Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола и Томас ТухельФиниш сезона 2020/21. Что ждет «Челси», «МанСити» и УЕФА? Владимир Тарасенко реализовал решающий буллит в матче со Швецией Все у нас хорошо. Сборная России вышла в плей-офф ЧМ и отправила домой шведов Серхио РамосТрансферный дайджест. 25-31 мая
  • 16:23
    • Анчелотти хочет расторгнуть контракт с «Эвертоном»
  • 16:05
    • Карацев успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции
  • 15:43
    • Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Доннарумму
  • 15:26
    • АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона
  • 15:06
    • РФС попросил УЕФА помочь допустить болельщиков сборной России на матч Евро с Данией
  • 14:46
    • Сборная Канады проиграла Финляндии в серии буллитов
  • 14:33
    • Швейцария разгромила Великобританию, несмотря на две шайбы Кирка
    Все новости спорта
    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В третий день «Ролан Гаррос» завершатся матчи первого круга у мужчин и женщин.

    Мужчины

    Аслан Карацев (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:4, 6:4

    Российский теннисист Аслан Карацев обыграл американца Дженсона Бруксби в своем стартовом матче на «Ролан Гаррос».

    Встреча, которая продолжалась два часа, завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

    Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

    На счету Бруксби 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 1.

    Соперником Карацева в следующем раунде станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).

    Женщины

    Маргарита Гаспарян (Россия) — Энн Ли (США) — 0:6, 1:6

    Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в эти дни в Париже.

    В стартовом матче 100-я ракетка мира проиграла американке Энн Ли — 0:6, 1:6.

    Теннисистки провели на корте всего лишь 46 минут.

    Гаспарян за это время совершила 5 двойных ошибок и позволила сопернице реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов.

    За выход в третий раунд Ли поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

    Элина Свитолина (Украина) — Осеан Бабель (Франция) — 6:2, 7:5

    В матче первого круга «Ролан Гаррос» украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла 17-летнюю француженку Осеан Бабель со счетом 6:2, 7:5.

    Свитолина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинта из 14.

    На счету Бабель 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 4.

    В следующем раунде Свитолину ждет встреча с представительницей США Энн Ли.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     «Вильярреал»
  • Рекордсмен Эмери и неудачник Де Хеа. Пресный финал подарил великую серию пенальти
    • 02:10 27/05/2021     Томас Тухель
  • Мастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы
    • 14:10 30/05/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хорватия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры