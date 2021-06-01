«Ролан Гаррос». Карацев вышел во второй круг, Надаль сыграет с Попыриным

Мужчины
Аслан Карацев (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:4, 6:4
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл американца Дженсона Бруксби в своем стартовом матче на «Ролан Гаррос».
Встреча, которая продолжалась два часа, завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 11.
На счету Бруксби 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 1.
Соперником Карацева в следующем раунде станет победитель матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).
Женщины
Маргарита Гаспарян (Россия) — Энн Ли (США) — 0:6, 1:6
Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в эти дни в Париже.
В стартовом матче 100-я ракетка мира проиграла американке Энн Ли — 0:6, 1:6.
Теннисистки провели на корте всего лишь 46 минут.
Гаспарян за это время совершила 5 двойных ошибок и позволила сопернице реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов.
За выход в третий раунд Ли поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.
Элина Свитолина (Украина) — Осеан Бабель (Франция) — 6:2, 7:5
В матче первого круга «Ролан Гаррос» украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла 17-летнюю француженку Осеан Бабель со счетом 6:2, 7:5.
Свитолина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинта из 14.
На счету Бабель 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 4.
В следующем раунде Свитолину ждет встреча с представительницей США Энн Ли.