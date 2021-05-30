Кудерметова пробилась во второй раунд «Ролан Гаррос», Потапова вылетела

Россиянкапробилась во второй раунд турнира «Большого шлема» в Париже.

В стартовом матче «Ролан Гаррос» российская теннисистка, сеянная под 29-м номером, одолела представительницу США Аманду Анисимову, занимающую 41-е место в мировом рейтинге.

Встреча завершилась за 1 час 24 минуты в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:1.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница чешского противостояния Мария Бужкова — Катерина Синякова.

В другом матче первого круга россиянка Анастасия Потапова за час проиграла канадке Лейле Фернандес в двух партиях со счетом 2:6, 1:6.

Потапова трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок. Россиянка не получила возможности реализовать брейк-пойнты.

У Фернандес одна двойная ошибка на подаче. Канадка взяла пять геймов на подаче соперницы из девяти попыток.

Соперницей Фернандес в матче второго круга «Ролан Гаррос» станет победительница противостояния Осеан Доден (Франция) — Мэдисон Кис (США).