Джокович выиграл турнир в Белграде, Корда — турнир в Парме

Сербский теннисистстал победителем турнира категории ATP-250 в Белграде.

В финальном поединке первый номер посева обыграл словака Алекса Молчана со счетом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте полтора часа. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 8.

Молчан выполнил 1 эйс, ни разу не ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу соперника.

Выигранный титул стал для 34-летнего Джоковича 83-м в карьере в одиночном разряде.

В финале турнира в Парме американец Себастьян Корда победил итальянца Марко Чеккинато — 6:2, 6:4.

Трофей стал для 20-летнего американца первым в карьере в одиночном разряде.