Павлюченкова — в четвертьфинале турнира в Мадриде

Российская теннисисткапробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде.

В поединке третьего круга россиянка обыграла американку Дженнифер Брэйди со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут. Павлюченкова выполнила 3 эйса, совершила 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-поинтов из 12.

На счету Брэйди 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 6.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между Марией Саккари (Греция) и Каролиной Муховой (Чехия).