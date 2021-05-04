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    Павлюченкова — в четвертьфинале турнира в Мадриде

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В поединке третьего круга россиянка обыграла американку Дженнифер Брэйди со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут. Павлюченкова выполнила 3 эйса, совершила 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-поинтов из 12.

    На счету Брэйди 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 6.

    В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между Марией Саккари (Греция) и Каролиной Муховой (Чехия).

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