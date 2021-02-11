Чакветадзе рассказала, кто сыграет в мужском финале Australian Open

Бывшая пятая ракетка мирасчитает, что в мужском финале Открытого чемпионата Австралии сербсыграет либо с, либо с

«Хочется отметить, что Андрей Рублев очень легко идет. Конечно, соперники у него были не такие опасные, но если кого выделять, то Андрея. По Дане Медведеву пока не совсем понятно, матч еще идет, но уровень очень приличный показывает. Он самый стабильный игрок из наших. У него больше опыта серьезных матчей.

У Хачанова сложный матч с Берреттини, который сейчас на ходу. Будет непросто, но Карен — молодец, что справился со всеми сложностями.

У Медведева тоже неплохая сетка до Рублева. Сам Андрей, наверно, еще два круга пройдет, а потом нам стоит ожидать его встречу с Даниилом в 1/4 финала. Что касается Надаля, то да, у него травма. Но у него что ни сезон, то какое-то повреждение, поэтому он знает, что делать, и как восстанавливаться. У Надаля и сетка полегче, а вверху — Джокович, Тим, Зверев, плюс, наши ребята.

Не буду оригинальной, мои финалисты: сверху выйдет Новак Джокович, снизу — Медведев или Рублев», — приводит слова Чакватадзе «Спорт-Экспресс».