Australian Open. Павлюченкова завершила борьбу на турнире, Касаткина, Кудерметова и Карцев прошли дальше

В этот день состоятся матчи первого раунда турнира.

Женщины

Наоми Осака (Япония) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 6:2

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга на Открытом чемпионате Австралии-2021.

На старте турнира она проиграла третьей сеяной японке Наоми Осаке — 1:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 10 минут. За это время Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, а также реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь записала в свой актив 1 эйс, а также реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Во втором раунде Осака сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) — Каролин Гарсия (Франция).

Дарья Касаткина (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:4

Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:4 и пробилась во второй круг турнира Australian Open.

Теннисистки провели на корте 1 час и 12 минут. У Касаткиной было два эйса, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Бултер сделала два эйса, совершила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Соперницей Касаткиной во втором круге станет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Виктория Кужмова (Словакия).

Винус Уильямс (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 6:2

Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге Australian Open обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. 80-я ракетка мира сделала три эйса и совершила две двойные ошибки.

Во втором круге Уильямс встретится с победительницей матча Сара Эррани (Италия) — Цян Ван (Китай).

Серена Уильямс (США) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:1

Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:1.

Встреча длилась 57 минут. 11-я ракетка мира сделала 4 эйса и совершила одну двойную ошибку.

Во втором круге Уильямс встретится с сербкой Ниной Стоянович.

Анжелика Кербер (Германия) — Бернарде Пере (США) — 0:6, 4:6

Победительница Australian Open-2016 Анжелика Кербер в матче первого круга турнира уступила американке Бернарде Пере — 0:6, 4:6.

Ига Свентек (Польша) — Аранча Рус (Голландия) — 6:1, 6:3

Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:6 (7:5)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка обыграла на первом этапе турнира украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кудерметова сделала три эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. Костюк сделала пять эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий круг Кудерметова поборется с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия).

Мужчины

Милош Раонич (Канада) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2

Канадец Милош Раонич пробился во второй круг Australian Open-2021. В первом круге он уверенно обыграл аргентинца Федерико Корию — 6:3, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Следующим соперником Раонича, посеяного на турнире под 14-м номером, будет победитель пары Корентен Муте (Франция) — Джон Миллман (Австралия).

Станислас Вавринка (Швейцария) — Педру Соуза (Португалия) — 6:3, 6:2, 6:4

Швейцарец Станислас Вавринка в первом круге встречался с португальцем Педру Соузой и также победил в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:4. Эта игра длилась 1 час 39 минут.

За место в третьем круге 17-й сеяный Вавринка сразится либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с австралийцем Марком Полмансом.

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Гаэль Монфис (Франция) — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

Французский теннисист Гаэль Монфис в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах уступил финну Эмилю Руусувуори — 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Матч длился три часа и 49 минут.

Следующим соперником Руусувуори станет победитель в паре Йосихито Носиока (Япония) — Педро Мартинес (Испания).

Аслан Карацев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого тура круга Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин сделал за игру 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Маджер сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

За место в третьем круге Карацев сыграет с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).

Доминик Тим (Австрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3

Австриец Доминик Тим вышел во второй круг Australian Open-2021. В первом раунде Тим, посеянный по третьим номером, обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Следующим соперником Тима будет победитель пары Доминик Кепфер (Германия) — Уго Дельен (Боливия).