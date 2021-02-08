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    Australian Open. Павлюченкова завершила борьбу на турнире, Касаткина, Кудерметова и Карцев прошли дальше

    8 февраля в Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису

    Теннис Australian Open ATP WTA Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Наоми Осака Серена Уильямс Винус Уильямс Анжелик Кербер Милош Раонич Станислас Вавринка Гаэль Монфис Прогнозы на теннис
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    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    В этот день состоятся матчи первого раунда турнира.

    Женщины

    Наоми Осака (Япония) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 6:2

    Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга на Открытом чемпионате Австралии-2021.

    На старте турнира она проиграла третьей сеяной японке Наоми Осаке — 1:6, 2:6.

    Матч продлился 1 час 10 минут. За это время Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, а также реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь записала в свой актив 1 эйс, а также реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

    Во втором раунде Осака сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) — Каролин Гарсия (Франция).

    Дарья Касаткина (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:4

    Россиянка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:4 и пробилась во второй круг турнира Australian Open.

    Теннисистки провели на корте 1 час и 12 минут. У Касаткиной было два эйса, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Бултер сделала два эйса, совершила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

    Соперницей Касаткиной во втором круге станет победительница пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Виктория Кужмова (Словакия).

    Винус Уильямс (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 6:2

    Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге Australian Open обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счетом 7:5, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. 80-я ракетка мира сделала три эйса и совершила две двойные ошибки.

    Во втором круге Уильямс встретится с победительницей матча Сара Эррани (Италия) — Цян Ван (Китай).

    Серена Уильямс (США) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:1

    Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:1.

    Встреча длилась 57 минут. 11-я ракетка мира сделала 4 эйса и совершила одну двойную ошибку.

    Во втором круге Уильямс встретится с сербкой Ниной Стоянович.

    Анжелика Кербер (Германия) — Бернарде Пере (США) — 0:6, 4:6

    Победительница Australian Open-2016 Анжелика Кербер в матче первого круга турнира уступила американке Бернарде Пере — 0:6, 4:6.

    Ига Свентек (Польша) — Аранча Рус (Голландия) — 6:1, 6:3

    Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:6 (7:5)

    Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    Россиянка обыграла на первом этапе турнира украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

    Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кудерметова сделала три эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. Костюк сделала пять эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

    За выход в третий круг Кудерметова поборется с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия).

    Мужчины

    Милош Раонич (Канада) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2

    Канадец Милош Раонич пробился во второй круг Australian Open-2021. В первом круге он уверенно обыграл аргентинца Федерико Корию — 6:3, 6:3, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Следующим соперником Раонича, посеяного на турнире под 14-м номером, будет победитель пары Корентен Муте (Франция) — Джон Миллман (Австралия).

    Станислас Вавринка (Швейцария) — Педру Соуза (Португалия) — 6:3, 6:2, 6:4

    Швейцарец Станислас Вавринка в первом круге встречался с португальцем Педру Соузой и также победил в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:4. Эта игра длилась 1 час 39 минут.

    За место в третьем круге 17-й сеяный Вавринка сразится либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с австралийцем Марком Полмансом.

    Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Гаэль Монфис (Франция) — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

    Французский теннисист Гаэль Монфис в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах уступил финну Эмилю Руусувуори — 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Матч длился три часа и 49 минут.

    Следующим соперником Руусувуори станет победитель в паре Йосихито Носиока (Япония) — Педро Мартинес (Испания).

    Аслан Карацев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4

    Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого тура круга Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:3, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин сделал за игру 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Маджер сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

    За место в третьем круге Карацев сыграет с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).

    Доминик Тим (Австрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3

    Австриец Доминик Тим вышел во второй круг Australian Open-2021. В первом раунде Тим, посеянный по третьим номером, обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина — 7:6 (7:2), 6:2, 6:3.

    Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Следующим соперником Тима будет победитель пары Доминик Кепфер (Германия) — Уго Дельен (Боливия).

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