Медведев обыграл Шварцмана на Кубке ATP

Россиянинодержал победу над аргентинцемв матче группового этапа Кубка ATP, который проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Медведева.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.

Даниил за это время выполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

Таким образом, сборная России выиграла у Аргентины в первом туре. Ранее Андрей Рублев уверенно выиграл у Гвидо Пельи. Позже еще состоится матч в парном разряде, но его результат уже никак не повлияет на общий счет.

Следующим соперником России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда.