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    Медведев обыграл Шварцмана на Кубке ATP

    Теннис ATP Даниил Медведев Диего Шварцман Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче группового этапа Кубка ATP, который проходит в Мельбурне.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Медведева.

    Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.

    Даниил за это время выполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов.

    Таким образом, сборная России выиграла у Аргентины в первом туре. Ранее Андрей Рублев уверенно выиграл у Гвидо Пельи. Позже еще состоится матч в парном разряде, но его результат уже никак не повлияет на общий счет.

    Следующим соперником России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда.

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