Медведев попал в группу с Джоковичем на Итоговом турнире АТР

В Лондоне состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который пройдет с 15 по 22 ноября, сообщает официальный сайт ATP.

Россиянин Даниил Медведев выступит в группе «Токио», где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Другой россиянин Андрей Рублев попал в группу «Лондон», где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.

Напомним, что теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал.

Действующим чемпионом Итогового турнира является Стефанос Циципас. 0