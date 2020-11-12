Медведев попал в группу с Джоковичем на Итоговом турнире АТР

Даниил Медведев
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Россиянин Даниил Медведев выступит в группе «Токио», где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.
Другой россиянин Андрей Рублев попал в группу «Лондон», где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.
Напомним, что теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал.
Действующим чемпионом Итогового турнира является Стефанос Циципас. 0