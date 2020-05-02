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    Джокович собирался завершить карьеру в 2010 году

    Теннис ATP Новак Джокович  Ролан Гаррос Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Новак Джокович признался, что рассматривал уход из тенниса после неожиданного поражения на «Ролан Гаррос» в 2010 году.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    Напомним, тогда Новак потерпел неожиданное поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от австрийца Юргена Мельцера, ведя 2:0 по сетам.

    «То поражение было для меня очень эмоциональным, я много плакал. Это был момент в моей жизни и карьере, когда все произошло, все слилось, и я действительно не видел причин продолжать играть. Я хотел бросить теннис.

    После этого момента я почувствовал, что стал свободным. Из-за накопленного давления я чувствовал себя слишком уставшим, чтобы играть, не ощущал удовольствия от игры, не ощущал свободы, чтобы играть в агрессивнос стиле», — цитирует Джоковича Sky Sports. 0

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