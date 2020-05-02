Джокович собирался завершить карьеру в 2010 году

Сербский теннисистпризнался, что рассматривал уход из тенниса после неожиданного поражения на «Ролан Гаррос» в 2010 году.

Напомним, тогда Новак потерпел неожиданное поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от австрийца Юргена Мельцера, ведя 2:0 по сетам.

«То поражение было для меня очень эмоциональным, я много плакал. Это был момент в моей жизни и карьере, когда все произошло, все слилось, и я действительно не видел причин продолжать играть. Я хотел бросить теннис.

После этого момента я почувствовал, что стал свободным. Из-за накопленного давления я чувствовал себя слишком уставшим, чтобы играть, не ощущал удовольствия от игры, не ощущал свободы, чтобы играть в агрессивнос стиле», — цитирует Джоковича Sky Sports. 0