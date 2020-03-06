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    Кенин вышла в полуфинал турнира в Лионе

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    Американская теннисистка София Кенин вышла в полуфинал турнира во французском Лионе.

    София Кенин
    София Кенин

    В поединке 1/4 финала первая ракетка соревнований переиграла француженку Осеан Доден со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Уроженка России выполнила 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 14.

    На счету ее соперницы 13 эйсов, 11 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 3.

    Соперница Кенин по полуфиналу определится в матче француженки Каролин Гарсии и бельгийки Элисон ван Уйтванк.

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