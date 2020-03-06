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    Касаткина — в полуфинале турнира в Лионе

    Теннис WTA Дарья Касаткина Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира во французском Лионе.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    В четвертьфинальном поединке седьмая ракетка соревнований обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

    Теннисистки провели на корте два часа. Дарья трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-поинтов.

    На счету ее соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

    Касаткина сыграет в полуфинале турнира WTA впервые с октября 2018 года.

    За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей пары Виктория Кужмова (Словакия, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия). 0

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