Касаткина — в полуфинале турнира в Лионе

Российская теннисисткавышла в полуфинал турнира во французском Лионе.

В четвертьфинальном поединке седьмая ракетка соревнований обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте два часа. Дарья трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-поинтов.

На счету ее соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Касаткина сыграет в полуфинале турнира WTA впервые с октября 2018 года.

За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей пары Виктория Кужмова (Словакия, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия). 0