ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорВинисиус снова забил при Анчелотти: Бразилия обыграла Парагвай и пробилась на Чемпионат Мира
  • 08:43
    • Бразилия под руководством Анчелотти победила Парагвай и вышла на ЧМ-2026
  • 08:56
    • Аргентина сыграла вничью с Колумбией в отборе на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Аргентина сыграла вничью с Колумбией в отборе на ЧМ-2026

    Аргентина — Колумбия: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Колумбии
    На стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Колумбии. Встреча завершилась вничью — 1:1.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Гости открыли счёт в середине первого тайма усилиями нападающего Луиса Диаса. На 70-й минуте аргентинцы остались вдесятером — прямую красную карточку получил Энцо Фернандес.

    Несмотря на численное меньшинство, хозяевам удалось сравнять счёт: на 81-й минуте отличился Тиаго Альмада.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Аргентина — Колумбия 1:1
    Голы: 0:1 Луис Диас (24'), 1:1 Тьяго Альмада (81') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Николас Гонсалес, 46'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Факундо Медина (Хуан Фойт, 78'), Родриго Де Пауль (Джулиано Симеоне, 46'), Леандро Паредес, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада (Леонардо Балерди, 90'), Лионель Месси (Эксекиэль Паласиос, 78'), Хулиан Альварес Колумбия: Дейер Мачадо, Джон Лукуми, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Луис Диас, Хамес Родригес (Rafael Carrascal, 74'), Кевин Кастаньо (Джон Арьяс, 73'), Хефферсон Лерма, Ричард Риос, Jaminton Campaz (Felipe Roman, 57'), Kevin Mier Предупреждения: Науэль Молина (32'), Кевин Кастаньо (45 + 1'), Леандро Паредес (72'), Давинсон Санчес (72'), Felipe Roman (79') Удаление: Энцо Фернандес (71')

    Сборная Аргентины, набрав 35 очков, сохраняет лидерство в южноамериканском отборе и уже обеспечила себе участие в чемпионате мира. Колумбия с 22 очками занимает шестую позицию в таблице.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хачанов продлит серию побед над Макдональдом?
  • Макдональд — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Молодые французы оставят с носом португальцев
  • Португалия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Возьмёт ли Александрова реванш у Блинковой?
  • Блинкова — Александрова. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Макдональд — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Картал — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Наварро — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Радукану — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Захарова — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шнайдер — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры