Аргентина сыграла вничью с Колумбией в отборе на ЧМ-2026

На стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Гости открыли счёт в середине первого тайма усилиями нападающего Луиса Диаса. На 70-й минуте аргентинцы остались вдесятером — прямую красную карточку получил Энцо Фернандес.

Несмотря на численное меньшинство, хозяевам удалось сравнять счёт: на 81-й минуте отличился Тиаго Альмада.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Аргентина — Колумбия 1:1 Голы: 0:1 Луис Диас (24'), 1:1 Тьяго Альмада (81') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Николас Гонсалес, 46'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Факундо Медина (Хуан Фойт, 78'), Родриго Де Пауль (Джулиано Симеоне, 46'), Леандро Паредес, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада (Леонардо Балерди, 90'), Лионель Месси (Эксекиэль Паласиос, 78'), Хулиан Альварес Колумбия: Дейер Мачадо, Джон Лукуми, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Луис Диас, Хамес Родригес (Rafael Carrascal, 74'), Кевин Кастаньо (Джон Арьяс, 73'), Хефферсон Лерма, Ричард Риос, Jaminton Campaz (Felipe Roman, 57'), Kevin Mier Предупреждения: Науэль Молина (32'), Кевин Кастаньо (45 + 1'), Леандро Паредес (72'), Давинсон Санчес (72'), Felipe Roman (79') Удаление: Энцо Фернандес (71')

Сборная Аргентины, набрав 35 очков, сохраняет лидерство в южноамериканском отборе и уже обеспечила себе участие в чемпионате мира. Колумбия с 22 очками занимает шестую позицию в таблице.