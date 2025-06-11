Захарова — Киз. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

Анастасия Захарова
Перспективы Захаровой в женском теннисном туре пока отчетливо не просматриваются, но потенциал роста у россиянки есть.
Сейчас она преимущественно выступает на фьючерсах разных категорий и имеет на них определенный успех.
Уже радует, что Анастасия без каких-либо проблем прошла квалификацию, а в первом круге основной сетки без каких-либо проблем разобралась с сильной хорваткой Векич.
В игре против Киз у Анастасии минимальное количество шансов несмотря на отличную физическую форму.
Мэдисон Киз
Настроение Киз более, чем задорное, поскольку началась ее любимая трава, хотя в начале года свой первый титул Большого Шлема она взяла как раз на синтетике.
На «Ролан Гаррос» её выступление вполне можно обозначить, как удовлетворительное, поскольку до четвертьфинала Мэдисон дошла спокойно, а затем уступила будущей победительнице турнира Коко Гауфф.
Сейчас американка проведет первый матч на новом покрытии, но ей даже не нужна специальная подготовка, поскольку класс позволяет играть с чистого листа даже на траве.
С Захаровой не получится конкурентного тенниса, поскольку Киз даже в тренировочном режиме ничего не позволит сделать юной россиянке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Захаровой — 9.00, победа Киз — 1.06.
Прогноз: Киз разгромит неопытную россиянку.
- 2.07Макдональд — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.92Картал — Анисимова: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.35Наварро — Аддад Майа: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Ставка: Ф2 (-6) за 1.72.
Альтернативный прогноз: Встреча может побить рекорд турнира по скоротечности.
Альтернативная ставка: ТМ 15.5 с коэффициентом 4.20.