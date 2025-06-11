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    Киз без проблем пройдет в третий круг?

    Захарова — Киз. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Захарова — Киз
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    Мэдисон Киз
    Россиянка Анастасия Захарова и американка Мэдисон Киз встретятся во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 11 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Захарова — Киз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анастасия Захарова

    Перспективы Захаровой в женском теннисном туре пока отчетливо не просматриваются, но потенциал роста у россиянки есть.

    Сейчас она преимущественно выступает на фьючерсах разных категорий и имеет на них определенный успех.

    Уже радует, что Анастасия без каких-либо проблем прошла квалификацию, а в первом круге основной сетки без каких-либо проблем разобралась с сильной хорваткой Векич.

    В игре против Киз у Анастасии минимальное количество шансов несмотря на отличную физическую форму.

    Мэдисон Киз

    Настроение Киз более, чем задорное, поскольку началась ее любимая трава, хотя в начале года свой первый титул Большого Шлема она взяла как раз на синтетике.

    Прогнозы на теннис

    На «Ролан Гаррос» её выступление вполне можно обозначить, как удовлетворительное, поскольку до четвертьфинала Мэдисон дошла спокойно, а затем уступила будущей победительнице турнира Коко Гауфф.

    Сейчас американка проведет первый матч на новом покрытии, но ей даже не нужна специальная подготовка, поскольку класс позволяет играть с чистого листа даже на траве.

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    С Захаровой не получится конкурентного тенниса, поскольку Киз даже в тренировочном режиме ничего не позволит сделать юной россиянке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Захаровой — 9.00, победа Киз — 1.06.

    Прогноз: Киз разгромит неопытную россиянку.

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.72.

    Альтернативный прогноз: Встреча может побить рекорд турнира по скоротечности.

    Альтернативная ставка: ТМ 15.5 с коэффициентом 4.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Захарова — Киз?

    Матч Захарова — Киз состоится 11 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Захарова — Киз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Захарова — Киз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 1.72.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Захарова — Киз?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Захарова — Киз?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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