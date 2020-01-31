Тим — второй финалист Australian Open

Австрийский теннисистстал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинальном поединке пятый номер посева победил немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте три с половиной часа. Тим выполнил 10 подач навылет, допустил 4 невынужденные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 9.

На счету Зверева 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 14.

Тим впервые вышел в финал Australian Open, где сыграет с действующим чемпионом Новаком Джоковичем. Для серба этот финал станет восьмым в Мельбурне, в семи предыдущих он побеждал. 0