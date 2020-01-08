Касаткина уступила американке в Окленде

Российская теннисисткане смогла пробиться в четвертьфинал турнира в(Новая Зеландия).

Во втором круге она проиграла 18-летней представительнице США Аманде Анисимовой, посеянной под третьим номером, со счетом 2:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Анисимова поспорит с канадкой Эжени Бушар, получившей wild card от организаторов.

В 2019 году победительницей этих соревнований стала немка Юлия Гергес. 0