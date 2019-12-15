Медведев снялся с турнира в Абу-Даби

Российский теннисистснялся с выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдет 19-21 декабря.

«Медведев не сыграет на Mubadala World Tennis Championship. У него проблемы с бедром, которые обострились в конце прошлого сезона. Полетит во Францию на обследование, а затем спланирует остаток предсезонной подготовки», — написал журналист SPOX Österreich Лукас Зарер.

В прошлом году победителем соревнований стал серб Новак Джокович. Накануне Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии, за победу он получил миллион долларов.

Напомним, 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира. 0