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    Тарпищев после снятия Медведева назвал победу в КД «несбыточной мечтой»

    Теннис Кубок Дэвиса ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что первая ракетка страны Даниил Медведев отказался от участия в турнире.

    Шамиль Тарпищев
    Шамиль Тарпищев

    «У нас тяжелая группа, но при наличии трех человек можно было претендовать даже на титул, имея вариации в составе, которые бы нам создавал Медведев. В данном случае это уже несбыточная мечта! Впрочем, понять Даниила тоже можно. Столько матчей он провел в этом году, столько сильных турниров подряд сыграл.

    Достаточно долго разговаривал с Даниилом, он сказал: "Я пустой". В таком состоянии, маловероятно, что он принесет пользу команде.

    Претензии Даниилу предъявить просто невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем. Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы приехал и был в команде. Но не давили с обязательным приездом», — приводит слова Тарпищева «Спорт Уик-энд».

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