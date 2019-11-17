Тарпищев после снятия Медведева назвал победу в КД «несбыточной мечтой»

Капитан сборной России в Кубке Дэвисапрокомментировал то, что первая ракетка страны Даниил Медведев отказался от участия в турнире.

«У нас тяжелая группа, но при наличии трех человек можно было претендовать даже на титул, имея вариации в составе, которые бы нам создавал Медведев. В данном случае это уже несбыточная мечта! Впрочем, понять Даниила тоже можно. Столько матчей он провел в этом году, столько сильных турниров подряд сыграл.

Достаточно долго разговаривал с Даниилом, он сказал: "Я пустой". В таком состоянии, маловероятно, что он принесет пользу команде.

Претензии Даниилу предъявить просто невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем. Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы приехал и был в команде. Но не давили с обязательным приездом», — приводит слова Тарпищева «Спорт Уик-энд».

Кубок Дэвиса пройдет в новом формате с 18 по 24 ноября в Мадриде. 0