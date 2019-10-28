Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP от 28 октября россиянинподнялся на восьмую строчку.

Первую десятку рейтинга покинул японец Кеи Нисикори. Вместо него в топ-10 вошел итальянец Маттео Берреттини, добравшийся на прошлой неделе до полуфинала турнира в Вене.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. Швейцарец Роджер Федерер — третий. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой четвертую позицию.

Рейтинг ATP. 28 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5740.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5495.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4335.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3830.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2830.

9 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2705.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

… 22 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1606. 0