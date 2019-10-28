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    Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

    Теннис ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Андрей Рублёв Новак Джокович  Роджер Федерер Рафаэль Надаль Кеи Нисикори Роберто Баутиста-Агут Прогнозы на теннис
    В обновленном рейтинге ATP от 28 октября россиянин Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Первую десятку рейтинга покинул японец Кеи Нисикори. Вместо него в топ-10 вошел итальянец Маттео Берреттини, добравшийся на прошлой неделе до полуфинала турнира в Вене.

    Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль. Швейцарец Роджер Федерер — третий. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой четвертую позицию.

    Рейтинг ATP. 28 октября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.
    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5740.
    5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5495.
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4335.
    7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3830.
    8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2830.
    9 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2705.
    10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
    … 22 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1606. 0

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