Павлюченкова ворвалась в топ-30 рейтинга WTA

Накануне 28-летняя теннисистка дошла до финала «ВТБ Кубка Кремля», где уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая поднялась на седьмое место.
Прошлогодняя победительница турнира Дарья Касаткина из-за вылета в первом круге потеряла много очков и опустилась в рейтинге на 70-ю позицию.
Рейтинг WTA. Положение на 21 октября
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246
4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041
5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962
6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401
7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120
8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870...
30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
59 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1016...
70 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...
90 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
96 (102). Анна Калинская (Россия) — 668...
100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 639...
134 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466 0