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    Павлюченкова ворвалась в топ-30 рейтинга WTA

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    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 30-е место в обновленном рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    Накануне 28-летняя теннисистка дошла до финала «ВТБ Кубка Кремля», где уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая поднялась на седьмое место.

    Прошлогодняя победительница турнира Дарья Касаткина из-за вылета в первом круге потеряла много очков и опустилась в рейтинге на 70-ю позицию.

    Рейтинг WTA. Положение на 21 октября

    1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков

    2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315

    3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246

    4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041

    5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962

    6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401

    7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120

    8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995

    9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

    10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870...

    30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...

    35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...

    41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...

    55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

    59 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1016...

    70 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

    83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...

    90 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695...

    96 (102). Анна Калинская (Россия) — 668...

    100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 639...

    134 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466 0

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