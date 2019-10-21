Павлюченкова ворвалась в топ-30 рейтинга WTA

Российская теннисисткаподнялась на 30-е место в обновленном рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.

Накануне 28-летняя теннисистка дошла до финала «ВТБ Кубка Кремля», где уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая поднялась на седьмое место.

Прошлогодняя победительница турнира Дарья Касаткина из-за вылета в первом круге потеряла много очков и опустилась в рейтинге на 70-ю позицию.

Рейтинг WTA. Положение на 21 октября

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041

5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962

6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401

7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120

8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870...

30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...

35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...

41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...

55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

59 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1016...

70 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...

90 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695...

96 (102). Анна Калинская (Россия) — 668...

100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 639...

134 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466 0