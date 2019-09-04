Серена Уильямс разгромила Цян в четвертьфинале US Open

Американкауверенно вышла в полуфинал US Open-2019. В матче 1/4 финала шестикратная чемпионка турнира разгромила китаянкусо счетом 6:1, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 44 минуты. Экс-первая ракетка мира выполнила одну подачу навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 5 брейк-пойнтов из 5.

Представительница Китая не подала ни одного эйса и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 13 невынужденных ошибок и одну двойную. Всего за матч Серена выиграла 49 очков, её соперница — лишь 15.

В полуфинале турнира Уильямс, посеянная под восьмым номером, поборется с украинкой Элиной Свитолиной, накануне обыгравшей британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:4. 0