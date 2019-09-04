Серена Уильямс разгромила Цян в четвертьфинале US Open

Серена Уильямс
globallookpress.com
Продолжительность противостояния составила 44 минуты. Экс-первая ракетка мира выполнила одну подачу навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 5 брейк-пойнтов из 5.
Представительница Китая не подала ни одного эйса и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 13 невынужденных ошибок и одну двойную. Всего за матч Серена выиграла 49 очков, её соперница — лишь 15.
В полуфинале турнира Уильямс, посеянная под восьмым номером, поборется с украинкой Элиной Свитолиной, накануне обыгравшей британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:4. 0