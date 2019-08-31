US Open. Надаль играет с Чоном, вылет Возняцки и Остапенко

В субботу, 31 августа, на US Open завершатся матчи третьего круга в мужском и женском одиночном разрядах.

Женщины

Бьянка Андрееску (Канада) — Каролин Возняцки (Дания) — 6:4, 6:4

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла четвертый круг Открытого чемпионата США.

В поединке третьего раунда канадка обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Андрееску выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-поинтов из 17. На счету Возняцки 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

Следующей соперницей канадки станет американка Тэйлор Таунсенд, переигравшая румынку Сорану Кырстю — 7:5, 6:2.

Елена Остапенко (Латвия) — Кристи Эрим Анн (США) — 3:6, 5:7

Представительница Латвии Елена Остапенко прекратила борьбу на US Open в одиночном разряде.

В матче третьего круга Остапенко проиграла американке Кристи Эрим Анн со счетом 3:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Остапенко выполнила 8 подач навылет, допустила 12 невынужденных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 6. На счету ее соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 6.

Далее Анн ждет встреча с бельгийкой Элизе Мертенс, которая выиграла у Андреа Петкович из Германии — 6:3, 6:3.

Юлия Гергес (Германия) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:2, 6:3

Немка Юлия Гергес обыграла Кики Бертенс из Нидерландов в матче третьего круга на US Open.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Гергес выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету Бертенс 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 3.

За выход в четвертьфинал Гергес поспорит с хорваткой Донной Векич, обыгравшей Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:4, 6:1. 0