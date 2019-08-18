ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ахмат»Скандальное судейство затмило результат матча в Петербурге
  • 10:28
    • Джокович: Медведев — один из лучших в мире
  • 09:57
    • Каземиро: Бэйл должен играть в «Реале»
  • 09:29
    • «Интеру» интересен экс-форвард «Тоттенхэма»
  • 09:13
    • Кавани согласовал контракт с клубом MLS
  • 08:46
    • Диас победил Петтиса на UFC 241
    Все новости спорта

    Джокович: Медведев — один из лучших в мире

    Новак Джокович  Даниил Медведев ATP
    Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал полуфинальный матч «Мастерса» в Цинциннати, котором он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счетом 6:3, 3:6, 3:6.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    «Считаю, что провел матч на хорошем уровне. Да, в третьем сете при счете 1:0 мог сыграть лучше, соперник подавал со скоростью 128 миль в час, избегал частых двойных ошибок и боролся за каждый мяч. В такой ситуации остается снять шляпу и позравить Медведева. Он заслужил этот успех.

    Уже сейчас Даниил является одним из лучших в мире. Он прибавил после Australian Open и приближается к топ-5», — цитирует Джоковича пресс-служба АТР.

    За титул турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Медведев сразится с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном, который в первом полуфинальном матче нанес поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянок
  • 15/07/2019 в 16:39
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Локомотив»
  • 1.83
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли матч с «Рубином» победную серию «Арсенала»?
  • «Рубин» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли взлет «Ростова» в Уфе?
  • «Уфа» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Продолжит ли «Ротор» удерживать первое место в ФНЛ?
  • «Ротор» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Барса» проиграла в Бильбао, «Реал» победил «Сельту», «Атлетико» сыграет с «Хетафе»Результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании 00:100
  • 00:52
    • Алексис Санчес может перебраться в «Интер»
  • 00:43
    • Почеттино: Мы должны принять VAR
  • 00:30
    • «Реал» впервые за 818 дней опередил «Барселону» в Примере
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. «Зенит» потерял очки дома, «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКАКалендарь, результаты и обзор матчей шестого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:120
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 10:13
    • Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться
  • 09:44
    • Санчес хочет перейти из «МЮ» в «Интер»
  • 08:58
    • Зе Луиш оформил хет-трик в чемпионате Португалии
    Эрнесто Вальверде Футбол Ветер перемен Вальверде, зависимость от Месси и нестареющий АдурисГлавные выводы после поражения «Барселоны» от «Атлетика» Вчера в 15:290
  • 00:10
    • «Вильярреал» и «Гранада» расписали ничью в сумасшедшем поединке
  • 23:43
    • Зидан: Бэйл остается в «Реале»
  • 21:32
    • «Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие