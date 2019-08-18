Джокович: Медведев — один из лучших в мире

Первая ракетка мира сербпрокомментировал полуфинальный матч «Мастерса» в, котором он уступил россиянинусо счетом 6:3, 3:6, 3:6.

«Считаю, что провел матч на хорошем уровне. Да, в третьем сете при счете 1:0 мог сыграть лучше, соперник подавал со скоростью 128 миль в час, избегал частых двойных ошибок и боролся за каждый мяч. В такой ситуации остается снять шляпу и позравить Медведева. Он заслужил этот успех.

Уже сейчас Даниил является одним из лучших в мире. Он прибавил после Australian Open и приближается к топ-5», — цитирует Джоковича пресс-служба АТР.

За титул турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Медведев сразится с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном, который в первом полуфинальном матче нанес поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4. 0