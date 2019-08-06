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    Шарапова — седьмая в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира

    WTA Серена Уильямс Наоми Осака Анжелик Кербер Симона Халеп Слоан Стивенс Каролин Возняцки Мария Шарапова Каролина Плишкова Элина Свитолина Винус Уильямс Гарбин Мугуруса Мэдисон Киз
    Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    Рейтинг возглавила американская теннисистка Серена Уильямс, которая заработала 29,2 миллиона долларов.

    Россиянка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке с заработком в 7 миллионов долларов.

    Интересно, что в первую десятку рейтинга вошли исключительно теннисистки.

    Рейтинг Forbes:

    1. Серена Уильямс, теннис — 29,2 млн (призовые — 4,2, контракты — 25)
    2. Наоми Осака, теннис — 24,3 (призовые — 8,3, контракты — 16)
    3. Анжелик Кербер, теннис — 11,8 (призовые — 5,3, контракты — 6,5)
    4. Симона Халеп, теннис — 10,2 (призовые — 6,2, контракты — 4)
    5. Слоан Стивенс, теннис — 9,6 (призовые — 4,1, контракты — 5,5)
    6. Каролина Возняцки, теннис — 7,5 (призовые — 3,5, контракты — 4)
    7. Мария Шарапова, теннис — 7 (призовые — 1, контракты — 6)
    8. Каролина Плишкова, теннис — 6,3 (призовые — 4,6, контракты — 1,7)
    9. Элина Свитолина, теннис — 6,1 (призовые — 4,6, контракты — 1,5)
    10-11. Винус Уильямс, теннис — 5,9 (призовые — 0,9, контракты — 5)
    10-11. Гарбинье Мугуруса, теннис — 5,9 (призовые — 2,4, контракты — 3,5)
    12. Алекс Морган, футбол — 5,8 (призовые — 0,25, контракты — 5,5)
    13-14. Мэдисон Киз, теннис — 5,5 (призовые — 2,5, контракты — 3)
    13-14. Пурсала Синдху, бадминтон — 5,5 (призовые — 0,5, контракты — 5)
    15. Ария Джутанугарн, гольф — 5,3 (призовые — 3,3, контракты — 2) 0

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