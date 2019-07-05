Хачанов не сумел навязать борьбу Баутисте-Агуту

Российский теннисистне смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

В поединке третьего раунда девятый номер мирового рейтинга проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 3:6, 6:7 (3:7), 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника.

На счету испанца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с французом Бенуа Пэром, обыгравшим чеха Иржи Веселы — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2). 0