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    Хачанов не сумел навязать борьбу Баутисте-Агуту

    Уимблдон ATP Карен Хачанов Роберто Баутиста-Агут Бенуа Пэр
    Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    В поединке третьего раунда девятый номер мирового рейтинга проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 3:6, 6:7 (3:7), 1:6.

    Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника.

    На счету испанца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

    За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с французом Бенуа Пэром, обыгравшим чеха Иржи Веселы — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (7:2). 0

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