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    Анисимова: До сих пор не верится, что я в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос Симона Халеп WTA
    Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над действующей победительницей Открытого чемпионата Франции румынкой Симоной Халеп (6:2, 6:4).

    Аманда Анисимова
    Аманда Анисимова

    «Мне до сих пор не верится — безумие какое-то. Возможность сыграть против Симоны — это было потрясающе, но то, как матч закончился, это просто дурдом.

    Я так много работала, но не думала, что это воздастся таким образом. Честно говоря, вышло намного лучше, чем можно было представить.

    Выходя сегодня на корт, я понимала, что каждый день играю очень хорошо. Я знала, что если хочу выиграть сегодня, то должна сделать нечто необычное, поскольку матч не обещал быть лёгким.

    Я очень довольна своим теннисом. Это был один из лучших матчей за всё время моих выступлений», — приводит слова Анисимовой Tennis.com.

    Полуфинальный поединок между 17-летней Анисимовой и австралийкой Эшли Барти (8) состоится 7 июня. Начало матча — в 12:00 мск. 0

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