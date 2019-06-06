Анисимова: До сих пор не верится, что я в полуфинале «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над действующей победительницей Открытого чемпионата Франции румынкой Симоной Халеп (6:2, 6:4).

«Мне до сих пор не верится — безумие какое-то. Возможность сыграть против Симоны — это было потрясающе, но то, как матч закончился, это просто дурдом.

Я так много работала, но не думала, что это воздастся таким образом. Честно говоря, вышло намного лучше, чем можно было представить.

Выходя сегодня на корт, я понимала, что каждый день играю очень хорошо. Я знала, что если хочу выиграть сегодня, то должна сделать нечто необычное, поскольку матч не обещал быть лёгким.

Я очень довольна своим теннисом. Это был один из лучших матчей за всё время моих выступлений», — приводит слова Анисимовой Tennis.com.

Полуфинальный поединок между 17-летней Анисимовой и австралийкой Эшли Барти (8) состоится 7 июня. Начало матча — в 12:00 мск. 0