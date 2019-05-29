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    «Ролан Гаррос». Кудерметова вышла в третий круг, волевая победа Циципаса

    Обзор четвертого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису

    Ролан Гаррос ATP WTA Гарбин Мугуруса Элина Свитолина Слоан Стивенс
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    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова
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    28 мая на «Ролан Гаррос» стартуют матчи второго круга.

    Мужчины

    Стефанос Циципас (Греция) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5

    Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

    В поединке второго раунда шестой номер посева обыграл представителя Боливии Уго Дельена — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.

    Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Циципаса 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 брейк-поинтов из 16.

    Дельен не выполнил подач навылет, отметился 7 двойными ошибками и реализовал 3 брейк-поинта.

    Следующим соперником Циципаса станет серб Филип Краинович или испанец Роберто Карбальес-Баэна.

    Женщины

    Вероника Кудерметова (Россия) — Зарина Дияс (Казахстан) — 7:5, 6:1

    Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

    Россиянка обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счетом 7:5, 6:1.

    Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Кудерметова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

    Для россиянки это первый в карьере выход в третий круг турнира «Большого шлема».

    За выход в четвертый раунд Кудерметова поспорит с эстонкой Кайей Канепи.

    Гарбинье Мугуруса (Испания) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, 6:1

    Испанка Гарбинье Мугуруса в матче второго круга «Ролан Гаррос» обыграла шведку Юханну Ларссон — 6:4, 6:1.

    Встреча продолжалась чуть больше часа. Испанка реализовала 4 брейк-поинта из 6, не отдав сопернице ни одной своей подачи.

    Следующей соперницей Мугурусы станет украинка Элина Свитолина, которая вышла в третий круг без борьбы на отказе соотечественницы Катерины Козловой.

    Слоан Стивенс (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 7:6 (7:3)

    Седьмая ракетка «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс нанесла поражение испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 7:6 (7:3).

    Для победы Стивенс реализовала все 7 имевшихся брейк-поинтов, отдав сопернице четыре своих подачи.

    Далее Стивенс ждет встреча со словенкой Полоной Херцог. 0

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