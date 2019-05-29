«Ролан Гаррос». Кудерметова вышла в третий круг, волевая победа Циципаса

Мужчины
Стефанос Циципас (Греция) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
В поединке второго раунда шестой номер посева обыграл представителя Боливии Уго Дельена — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Циципаса 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 брейк-поинтов из 16.
Дельен не выполнил подач навылет, отметился 7 двойными ошибками и реализовал 3 брейк-поинта.
Следующим соперником Циципаса станет серб Филип Краинович или испанец Роберто Карбальес-Баэна.
Женщины
Вероника Кудерметова (Россия) — Зарина Дияс (Казахстан) — 7:5, 6:1
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Россиянка обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счетом 7:5, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Кудерметова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
Для россиянки это первый в карьере выход в третий круг турнира «Большого шлема».
За выход в четвертый раунд Кудерметова поспорит с эстонкой Кайей Канепи.
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, 6:1
Испанка Гарбинье Мугуруса в матче второго круга «Ролан Гаррос» обыграла шведку Юханну Ларссон — 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась чуть больше часа. Испанка реализовала 4 брейк-поинта из 6, не отдав сопернице ни одной своей подачи.
Следующей соперницей Мугурусы станет украинка Элина Свитолина, которая вышла в третий круг без борьбы на отказе соотечественницы Катерины Козловой.
Слоан Стивенс (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 7:6 (7:3)
Седьмая ракетка «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс нанесла поражение испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 7:6 (7:3).
Для победы Стивенс реализовала все 7 имевшихся брейк-поинтов, отдав сопернице четыре своих подачи.
Далее Стивенс ждет встреча со словенкой Полоной Херцог. 0