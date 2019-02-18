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    Халеп стала второй ракеткой мира, Касаткина поднялась на 13-ю позицию

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    В обновленном рейтинге WTA от 18 февраля румынка Симона Халеп поднялась на вторую строчку, американка Слоан Стивенс — на третью, украинка Элина Свитолина — на шестую.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге.

    Рейтинг WTA. 18 февраля

    1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6970.
    2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5537.
    3 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.
    4 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5120.
    5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5055.
    6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5020.
    7 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4960.
    8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885.
    9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
    10 (11). Серена Уильямс (США) — 3406.
    ...
    13 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...
    27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716...
    32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
    64 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 855...
    70 (66). Екатерина Макарова (Россия) — 805.
    71 (74). Евгения Родина (Россия) — 800...
    75 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
    77 (76). Вера Звонарёва (Россия) — 746...
    87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689...
    95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639...
    96 (98). Вероника Кудерметова (Россия) — 621.
    98 (127). Виталия Дьяченко (Россия) — 608. 0

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