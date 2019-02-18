Халеп стала второй ракеткой мира, Касаткина поднялась на 13-ю позицию

В обновленном рейтинге WTA от 18 февраля румынкаподнялась на вторую строчку, американка— на третью, украинка— на шестую.

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Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге.

Рейтинг WTA. 18 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6970.

2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5537.

3 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.

4 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5120.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5055.

6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5020.

7 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4960.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885.

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.

10 (11). Серена Уильямс (США) — 3406.

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13 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...

27 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…

64 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 855...

70 (66). Екатерина Макарова (Россия) — 805.

71 (74). Евгения Родина (Россия) — 800...

75 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...

77 (76). Вера Звонарёва (Россия) — 746...

87 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 689...

95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639...

96 (98). Вероника Кудерметова (Россия) — 621.

98 (127). Виталия Дьяченко (Россия) — 608. 0