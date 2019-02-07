Российские теннисистки победили Данию в Кубке Федерации со счетом 3-0

Маргарита Гаспарян
wtapro.com
Россиянки за час обыграли Карен Баррицу и Марию Йесперсен со счетом 6:2, 6:2. На счету Гаспарян и Потаповой четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Ранее Дарья Касаткина обыграла Карен Баррицу со счетом 6:0 6:4, а Наталья Вихлянцева одержала победу над Кларой Таусон — 7:6 (7:3), 6:1.
Российская команда уверенно обыграла датчанок со счетом 3-0, стала победителем своей подгруппы и сыграет за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации. 0