Джокович возглавляет рейтинг АТР, Федерер опустился на шестую строчку

На втором месте финалист турнира испанец Рафаэль Надаль. На третье место поднялся немецкий теннисист Александр Зверев. Ранее третью строчку занимал швейцарец Роджер Федерер, который теперь идет шестым.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 11-й позиции. Его соотечественник Даниил Медведев занял 16-ю строчку.
Рейтинг ATP от 28 января:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6475.
4 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.
5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.
6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.
7 (9). Кей Нисикори (Япония) — 4110.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960.
9 (10). Джон Иснер (США) — 3155.
10 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3140.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880.
16 (19). Даниил Медведев (Россия) — 2000...
96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599...
100 (87). Андрей Рублёв (Россия) — 575. 0