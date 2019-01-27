Джокович — семикратный чемпион Australian Open

Сербский теннисистстал победителем Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

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В финальном поединке первый номер посева разгромил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. Джокович выполнил 8 подач навылет, заработал 34 «виннера», допустил 9 невынужденных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 8.

На счету Надаля 3 эйса, 2 двойные и 28 невынужденных ошибок, 21 активно выигранный мяч и 1 нереализованный брейк-поинт.

Для Джоковича этот титул на Australian Open стал седьмым в карьере. По этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера (шесть титулов).

Счет личных встреч стал 28-25 в пользу сербского теннисиста, который упрочил свое лидерство в рейтинге ATP (10955 очков). Надаль останется на второй позиции (8320). 0