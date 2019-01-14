Australian Open. Шарапова, Павлюченкова, Хачанов и Надаль вышли во второй круг

Фрибет для всех

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:4, 6:3, 7:5

Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2019 года, обыграв на старте турнира австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:3, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут. Испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Дакворта 12 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 брейка из 3.

Во втором круге Рафа сыграет будет либо с еще одним австралийцем Мэттью Эбденом, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

Также во второй крут турнира вышел греческий теннисист Стефанос Циципас, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

Григор Димитров (Болгария) — Янко Типсаревич (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4

В еще одной встрече болгарин Григор Димитров, посеянный под 20 номером, оказался сильнее серба Янко Типсаревича в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4.

Карен Хачанов (Россия) — Петер Гоёвчик (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3

Российский теннисист Карен Хачанов (10) в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету первой ракетрк России 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Гоёвчик отметился 6 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 3.

Во втором раунде соревнований Хачанов встретится с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).

Фрэнсис Тиафо (США) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3

Еще одним участником второго раунда соревнований стал представитель США Фрэнсис Тиафо, не испытавший проблем в матче против индуса Праджнеша Гуннесварана — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3.

Алекс де Минор (Австралия) — Педру Соуза (Португалия) — 6:4, 7:5, 6:4

Также преодолел барьер первого круга австралийский теннисист Алекс де Минор (27), обыгравший португальца Педру Соузу — 6:4, 7:5, 6:4.

Андрей Рублев (Россия) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях уступив американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Рублев отметился 5 эйсами, 9 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 11. На счету его соперника 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг турнира Макдональд встретиться с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 6) — Бернард Томич (Австралия).

Райлли Опелка (США) — Джон Иснер (США) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

В другом поединке американский теннисист Райлли Опелка в матче первого круга Australian Open оказался сильнее соотечественника Джона Иснера (9) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Женщины

Мария Шарапова (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:0

Россиянка Мария Шарапова уверенно преодолела барьер первого круга Australian Open, разгромив на старте турнира представительницу Великобритании Хэрриет Дарт со счетом 6:0, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Шарапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Дарт 0 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира Шарапова сыграет с Ребекой Петтерсон из Швеции, которая в первом круге обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:4, 6:1.

Евгения Родина (Россия) — Маркета Вондроусова (Чехия) — 3:6, 2:6

Российская теннисистка Евгения Родина уступила в матче первого круга Australian Open чешке Маркете Вондроусовой — 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету Родиной 1 эйс, 10 виннеров, 2 двойные и 18 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт. Вондроусова подала навылет 3 раза, заработала 30 виннеров, совершила 4 двойные и 21 невынужденную ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

За выход в третий круг соревнований Вондроушова поспорит с хорваткой Петрой Мартич.

Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 1:6, 2:6

Также не смогла преодолеть барьер первого круга россиянка Анна Калинская, в двух партиях уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Анна дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы 5 эйсов, 0 двойных ошибок и 3 брейка.

Во втором круге соревнований Соболенко встретится с британкой Кэйти Бултер.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:4, 6:3

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. На счету Анастасии 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У ее соперницы один эйс, 3 двойных ошибки и 3 брейка из 6.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей противостояния Кики Бертенс (Голландия) — Элисон Риске (США).

Екатерина Макарова (Россия) — Кэйти Бултер (Австралия) — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10)

Другая представительница России Екатерина Макарова в первом круге открытого чемпионата Австралии проиграла британке Кэйти Бултер — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10).

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Макаровой 3 эйса, 16 виннеров, 5 двойных и 36 невынужденных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Боултер подала навылет 6 раз, заработала 53 виннера, совершила 4 двойные и 44 невынужденные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Бултер сыграет против 11-й сеяной белоруски Арины Соболенко.

Екатерина Александрова (Россия) — Леся Цуренко (Украина)— 4:6, 6:7 (4:7)

Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. На старте турнира она проиграла украинке Лесе Цуренко (24) — 4:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. На счету Александровой 3 эйса, 25 виннеров, 5 двойных и 32 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Цуренко подала навылет 3 раза, заработала 10 виннеров, совершила 3 двойные и 16 невынужденных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

Во втором раунде Цуренко встретится с победителем пары Моника Никулеску (Румыния) — Аманда Анисимова (США).

Юлия Гергес (Германия) — Даниэль Коллинз (США) — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6

В параллельной встрече немка Юлия Гергес, посеянная под 14-м номером, сенсационно проиграла американке Даниэль Коллинз — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

Поединок длился 2 часа 26 минут. Юлия 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка из 13.

Во втором круге Australian Open Коллинз встретится с Сачией Викери (США). 0