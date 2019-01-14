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    Australian Open. Шарапова, Павлюченкова, Хачанов и Надаль вышли во второй круг

    Подробности первого дня поединков Открытого чемпионата Австралии

    Australian Open ATP WTA Рафаэль Надаль Мария Шарапова Григор Димитров Фрэнсис Тиафу Евгения Родина Екатерина Александрова Анастасия Павлюченкова Екатерина Макарова Юлия Гергес
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    Фрагмент матча60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа Мария ШараповаAustralian Open. Шарапова, Павлюченкова, Хачанов и Надаль вышли во второй круг «Виннипег» — «Анахайм»НХЛ. Шайба и передача Панарина, три очка у Эрикссона и Джордано
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    Мария Шарапова
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    Мужчины

    Рафаэль Надаль (Испания) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:4, 6:3, 7:5

    Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2019 года, обыграв на старте турнира австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:3, 7:5.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут. Испанец 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Дакворта 12 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 брейка из 3.

    Во втором круге Рафа сыграет будет либо с еще одним австралийцем Мэттью Эбденом, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

    Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

    Также во второй крут турнира вышел греческий теннисист Стефанос Циципас, обыграв представителя Италии Маттео Берреттини — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

    Григор Димитров (Болгария) — Янко Типсаревич (Сербия) — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4

    В еще одной встрече болгарин Григор Димитров, посеянный под 20 номером, оказался сильнее серба Янко Типсаревича в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4.

    Карен Хачанов (Россия) — Петер Гоёвчик (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3

    Российский теннисист Карен Хачанов (10) в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

    Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету первой ракетрк России 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Гоёвчик отметился 6 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 3.

    Во втором раунде соревнований Хачанов встретится с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).

    Фрэнсис Тиафо (США) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3

    Еще одним участником второго раунда соревнований стал представитель США Фрэнсис Тиафо, не испытавший проблем в матче против индуса Праджнеша Гуннесварана — 7:6 (9:7), 6:3, 6:3.

    Алекс де Минор (Австралия) — Педру Соуза (Португалия) — 6:4, 7:5, 6:4

    Также преодолел барьер первого круга австралийский теннисист Алекс де Минор (27), обыгравший португальца Педру Соузу — 6:4, 7:5, 6:4.

    Андрей Рублев (Россия) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6

    Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата Австралии в четырех партиях уступив американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Рублев отметился 5 эйсами, 9 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 11. На счету его соперника 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

    За выход в третий круг турнира Макдональд встретиться с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 6) — Бернард Томич (Австралия).

    Райлли Опелка (США) — Джон Иснер (США) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

    В другом поединке американский теннисист Райлли Опелка в матче первого круга Australian Open оказался сильнее соотечественника Джона Иснера (9) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

    Женщины

    Мария Шарапова (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:0

    Россиянка Мария Шарапова уверенно преодолела барьер первого круга Australian Open, разгромив на старте турнира представительницу Великобритании Хэрриет Дарт со счетом 6:0, 6:0.

    Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Шарапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Дарт 0 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

    Во втором круге турнира Шарапова сыграет с Ребекой Петтерсон из Швеции, которая в первом круге обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:4, 6:1.

    Евгения Родина (Россия) — Маркета Вондроусова (Чехия) — 3:6, 2:6

    Российская теннисистка Евгения Родина уступила в матче первого круга Australian Open чешке Маркете Вондроусовой — 3:6, 2:6.

    Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету Родиной 1 эйс, 10 виннеров, 2 двойные и 18 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт. Вондроусова подала навылет 3 раза, заработала 30 виннеров, совершила 4 двойные и 21 невынужденную ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

    За выход в третий круг соревнований Вондроушова поспорит с хорваткой Петрой Мартич.

    Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 1:6, 2:6

    Также не смогла преодолеть барьер первого круга россиянка Анна Калинская, в двух партиях уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Анна дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы 5 эйсов, 0 двойных ошибок и 3 брейка.

    Во втором круге соревнований Соболенко встретится с британкой Кэйти Бултер.

    Анастасия Павлюченкова (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:4, 6:3

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг — 6:4, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. На счету Анастасии 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У ее соперницы один эйс, 3 двойных ошибки и 3 брейка из 6.

    Во втором круге россиянка встретится с победительницей противостояния Кики Бертенс (Голландия) — Элисон Риске (США).

    Екатерина Макарова (Россия) — Кэйти Бултер (Австралия) — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10)

    Другая представительница России Екатерина Макарова в первом круге открытого чемпионата Австралии проиграла британке Кэйти Бултер — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10).

    Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. На счету Макаровой 3 эйса, 16 виннеров, 5 двойных и 36 невынужденных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Боултер подала навылет 6 раз, заработала 53 виннера, совершила 4 двойные и 44 невынужденные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17.

    Во втором круге Бултер сыграет против 11-й сеяной белоруски Арины Соболенко.

    Екатерина Александрова (Россия) — Леся Цуренко (Украина)— 4:6, 6:7 (4:7)

    Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. На старте турнира она проиграла украинке Лесе Цуренко (24) — 4:6, 6:7 (4:7).

    Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. На счету Александровой 3 эйса, 25 виннеров, 5 двойных и 32 невынужденные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Цуренко подала навылет 3 раза, заработала 10 виннеров, совершила 3 двойные и 16 невынужденных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

    Во втором раунде Цуренко встретится с победителем пары Моника Никулеску (Румыния) — Аманда Анисимова (США).

    Юлия Гергес (Германия) — Даниэль Коллинз (США) — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6

    В параллельной встрече немка Юлия Гергес, посеянная под 14-м номером, сенсационно проиграла американке Даниэль Коллинз — 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

    Поединок длился 2 часа 26 минут. Юлия 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка из 13.

    Во втором круге Australian Open Коллинз встретится с Сачией Викери (США). 0

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