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    Маррей завершит карьеру в текущем сезоне

    Энди Мюррей ATP
    Британский теннисист Энди Маррей заявил, что намерен завершить карьеру уже в этом году.

    Энди Маррей
    Энди Маррей
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    Спортсмен получил травму бедра в позапрошлом сезоне, а в январе 2018 года перенес операцию, после чего не может вернуться на свой привычный уровень.

    «Я поговорил с командой и признался, что больше не могу терпеть эту боль. Она не уходит и я не знал, что с этим делать. Надо было принять это решение. Я смогу дотерпеть до Уимблдона, после чего завершу карьеру. Даже насчет Уимблдона я сейчас не уверен. Сыграю в Мельбурне, а дальше будет видно», — цитирует игрока пресс-служба Australian Open.

    Маррей — победитель 47 турниров ATP и единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году ему удалось стать первой ракеткой мира. 0

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