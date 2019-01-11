Маррей завершит карьеру в текущем сезоне

Британский теннисистзаявил, что намерен завершить карьеру уже в этом году.

Энди Маррей BBC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Спортсмен получил травму бедра в позапрошлом сезоне, а в январе 2018 года перенес операцию, после чего не может вернуться на свой привычный уровень.

«Я поговорил с командой и признался, что больше не могу терпеть эту боль. Она не уходит и я не знал, что с этим делать. Надо было принять это решение. Я смогу дотерпеть до Уимблдона, после чего завершу карьеру. Даже насчет Уимблдона я сейчас не уверен. Сыграю в Мельбурне, а дальше будет видно», — цитирует игрока пресс-служба Australian Open.

Маррей — победитель 47 турниров ATP и единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году ему удалось стать первой ракеткой мира. 0