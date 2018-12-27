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    Тим: Уверен, что Хачанов в 2019 году будет в топ-10 рейтинга ATP

    Карен Хачанов ATP
    Австрийский теннисист Доминик Тим высоко оценил шансы россиянина Карена Хачанова попасть в первую десятку рейтинга ATP.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    «Прорыв Хачанова был лишь вопросом времени. У него нет слабых сторон. Он является высоким игроком с очень резкими и мощными ударами.

    Он закончил год на 11-й строчке — отличное достижение! Я уверен, что в 2019 году он будет в топ-10 рейтинга ATP.

    Все мы предельно мотивированы удачно выступать в Абу-Даби. Каждый с помощью матчей хочет понять, насколько хорошо он подготовился к сезону, в какой форме находятся соперники.

    Уверен, что все выложатся на сто процентов», — цитирует Тима «Советский Спорт» со ссылкой на Khaleej Times.

    Хачанов стартует на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship матчем с Тимом. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем. 0

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