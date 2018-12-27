Тим: Уверен, что Хачанов в 2019 году будет в топ-10 рейтинга ATP

Карен Хачанов
wimbledon.com
«Прорыв Хачанова был лишь вопросом времени. У него нет слабых сторон. Он является высоким игроком с очень резкими и мощными ударами.
Он закончил год на 11-й строчке — отличное достижение! Я уверен, что в 2019 году он будет в топ-10 рейтинга ATP.
Все мы предельно мотивированы удачно выступать в Абу-Даби. Каждый с помощью матчей хочет понять, насколько хорошо он подготовился к сезону, в какой форме находятся соперники.
Уверен, что все выложатся на сто процентов», — цитирует Тима «Советский Спорт» со ссылкой на Khaleej Times.
Хачанов стартует на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship матчем с Тимом. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем. 0