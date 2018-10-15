Хачанов и Рублев успешно стартовали на Кубке Кремля в парном разряде

Россиянес победы стартовали на Кубке Кремля в парном разряде.

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Российский дуэт в матче первого круга обыграл поляка Марцина Матковски и американца Николаса Монро со счетом 6:4, 7:5.

Соперники провели на корте 1 час 3 минуты. Хачанов и Рублев выполнили 10 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Хачанов и Рублев сразятся с победителями противостояния Джонатан Эйссерик (Франция) — Адриан Маннарино (Франция)/Андреас Мис (Германия) — Ханс Подлипник (Чили).

Еще один российский дуэт Евгений Донской и Иван Гахов не сумели пройти во второй круг, уступив первым сеяным Хулио Перальте (Чили) и Орасио Себальосу (Аргентина) — 6:3, 6:4. 0