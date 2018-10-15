ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аарон РэмзиТрансферный дайджест. 9-15 октября
  • 23:11
    • Хачанов и Рублев успешно стартовали на Кубке Кремля в парном разряде
  • 22:19
    • СКА обыграл «Спартак» в овертайме
  • 19:54
    • Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова
  • 19:15
    • Кубок Кремля: Павлюченкова прошла дальше, Потапова выбыла
  • 15:46
    • Глушаков: Я всегда готов вернуться в основу «Спартака»
    Все новости спорта

    Хачанов и Рублев успешно стартовали на Кубке Кремля в парном разряде

    ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов Евгений Донской Кубок Кремля
    Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев с победы стартовали на Кубке Кремля в парном разряде.

    Карен Хачанов и Андрей Рублев
    Карен Хачанов и Андрей Рублев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Российский дуэт в матче первого круга обыграл поляка Марцина Матковски и американца Николаса Монро со счетом 6:4, 7:5.

    Соперники провели на корте 1 час 3 минуты. Хачанов и Рублев выполнили 10 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 5.

    В четвертьфинале Хачанов и Рублев сразятся с победителями противостояния Джонатан Эйссерик (Франция) — Адриан Маннарино (Франция)/Андреас Мис (Германия) — Ханс Подлипник (Чили).

    Еще один российский дуэт Евгений Донской и Иван Гахов не сумели пройти во второй круг, уступив первым сеяным Хулио Перальте (Чили) и Орасио Себальосу (Аргентина) — 6:3, 6:4. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ
  • 10/09/2018 в 15:25
    •
  • Прогноз
  • Мексика — Чили
  • 2.11
  • Послезавтра в 04:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» и «Лос-Анджелес» могут выдать сухое начало матча
  • «Торонто» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Потерпит ли «Металлург» третье поражение подряд?
  • «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Одержит ли Казахстан первую победу в Лиге наций?
  • Казахстан — Андорра. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Виннипег» — «Каролина» Хоккей НХЛ. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 октября 08:300
  • 22:55
    • Полузащитник «Тоттенхэма» может перебраться в Китай
  • 22:07
    • «Сочи» на выезде одолел «Нефтехимик»
  • 19:40
    • Дальмайер приостановила подготовку к сезону из-за проблем со здоровьем
    Тьерри Анри Футбол Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблемЗнаменитый бомбардир Тьерри Анри возвращается в родной клуб, но уже в качестве менеджера Вчера в 17:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Станет ли Испания первым полуфиналистом Лиги наций?
  • 4.90
    •
  • 22:40
    • Карловский проиграл в первом круге Кубка Кремля
  • 19:27
    • СМИ: Турану грозит длительный тюремный срок
  • 16:03
    • Хавбек «Манчестер Сити» может перейти в «Бетис»
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Первые очки Кучерова в сезоне, Кузнецов и Овечкин уступили с «Вашингтоном»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября Вчера в 10:130
  • 10:37
    • Джонсон заменит Тухугова в бое против Лобова
  • 08:57
    • Александрова поднялась на 32 позиции в рейтинге WTA
  • 07:57
    • Россия будет во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие