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    Хачанов остался на 24-м месте в рейтинге АТР

    ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Роджер Федерер Новак Джокович  Рафаэль Надаль
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    В первой десятке рейтинга изменение лишь одно: Доминик Тим поднялся с 8-й на 7-ю строчку, опередив Григора Димитрова. Лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль, за которым идут швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

    Россиянин Карен Хачанов остался на 24-й позиции, а Даниил Медведев поднялся с 35-й на 32-ю.

    Рейтинг ATP от 24 сентября:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.

    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.

    3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.

    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.

    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.

    6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715.

    7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3825.

    8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.

    9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.

    10 (10). Джон Иснер (США) — 3470...

    24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

    32 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1287...

    68 (69). Андрей Рублёв (Россия) — 795...

    85 (84). Евгений Донской (Россия) — 681. 0

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