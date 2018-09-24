Хачанов остался на 24-м месте в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

В первой десятке рейтинга изменение лишь одно: Доминик Тим поднялся с 8-й на 7-ю строчку, опередив Григора Димитрова. Лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль, за которым идут швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Россиянин Карен Хачанов остался на 24-й позиции, а Даниил Медведев поднялся с 35-й на 32-ю.

Рейтинг ATP от 24 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715.

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3825.

8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755.

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3470...

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

32 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1287...

68 (69). Андрей Рублёв (Россия) — 795...

85 (84). Евгений Донской (Россия) — 681. 0